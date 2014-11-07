Латвийский режиссер обвинил присутствующего на его спектакле Путина в бесчестии

Об этом пишет литовская DELFI.

Херманис заявил, что Путин неуважительно повел себя в общественном месте — после спектакля вышел на сцену и произнес "пропагандистскую речь, в которой попытался сделать своим идеологическим союзником писателя Василия Шукшина, которого давно уже нет в живых и у которого нет возможности сопротивляться этой манипуляции".

Режиссер считает, что Шукшин вряд ли бы стал союзником Путина. "Никогда не поверю, что он поддержал бы и присоединился бы к советской люмпенизированной психоделии, которая сейчас доминирует в российском обществе", - сказал Херманис.

Он отметил, что "идеологи Путина" выставляют своими союзниками "давно умерших классиков" - поэта Александра Пушкина и певца Владимира Высоцкого. "Это позорная тактика, и так же не по-мужски действовал Путин в отношении Шукшина 4 ноября", - заявил Херманисом.

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В "Театре наций" на вечере памяти Василия Шукшина 4 ноября Владимир Путин поднялся на сцену, поблагодарил режиссера и артистов за спектакль и выразил сожаление, что в театре не присутствовал сам покойный писатель. Он отметил, что Россия объединяет творчество Шукшина и День народного единства.

В начале октября министерство иностранных дел Латвии сообщило, что Россия запретила въезжать на свою территорию театральному режиссеру Алвису Херманису, директору Бюро по защите конституции Янису Майзитису и депутату от партии "Единство" Андрею Юдину.

Херманис негативно высказывался о присоединении Крыма к России. Майзитис проверял внесении российских граждан в "черный список" в Латвии. Юдин является автором законопроекта, который предусматривает тюремные сроки за отрицание официальной латвийской концепции "оккупации".

В июле Латвия внесла в "черный список" исполнителей Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию. В октябре МИД Латвии запретил въезд актеру Ивану Охлобыстину.