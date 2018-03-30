Смерть Мавроди: похороны основателя финансовой пирамиды оплатили бывшие вкладчики МММ

Брат отказался хоронить Мавроди на семейном погосте на Хованском кладбище рядом с отцом и матерью.

Юрист Александр Молохов, который был адвокатом Сергея Мавроди, сообщил, что тело основателя МММ забрала из морга его бывшая супруга.

Если следовать этим данным, Мавроди похоронят на деньги бывших вкладчиков МММ, передает Business FM.

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"Формально, юридически, бывшая супруга забрала тело. Материальную помощь в похоронах организовала инициативная группа участников МММ - то есть, они оплатили похороны, похороны будут. Будут, скорее всего, завтра, и это закрытые похороны, никто не должен знать [где они будут проходить]. В конечном счете, Мавроди будет похоронен не в общей могиле. Хотя брат действительно отказался хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище, где похоронены его отец и мать. С братом у него были отношения плохие, они поссорились еще в середине 90-х по перспективам развития той или иной "пирамиды", - заявил Молохов.

О смерти Сергея Мавроди стало известно 26 марта. Он скончался в Боткинской больнице в возрасте 62 лет. Его госпитализировали с автобусной остановки в Москве, "скорую" ему вызвал случайный прохожий.

Ранее Mash сообщал, что с момента его смерти в морг не обращался никто из родных. По закону через семь дней после смерти Сергея Мавроди могут похоронить в общей могиле за госсчет.

Мавроди "прославился" организацией крупнейшей финансовой пирамиды "МММ". Ее жертвами в начале 1990-х стали миллионы вкладчиков (по разным оценкам — от 10 до 15 миллионов человек).