Умер основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди - СМИ

Предварительная причина смерти — сердечный приступ.

По информации СМИ, в Москве на 63-м году жизни скончался основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди.

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Накануне в районе 01:00 Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки в Москве, передает "Московский комсомолец".

"Случайный прохожий вызвал ему «скорую» - Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце. Он был госпитализирован в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось — сегодня утром он скончался", - говорится в сообщении.

"Сергей Мавроди был госпитализирован сегодня поздно ночью. Он скончался в 6:40 утра после обширного сердечного приступа. Однако врачей почему-то насторожили обстоятельства его смерти, - его тело направлено в судебный морг для вскрытия", - пишет в своем Telegram-канале Mash.

Мавроди "прославился" организацией крупнейшей финансовой пирамиды "МММ".

Самой известной финансовой пирамидой в РФ является МММ Сергея Мавроди. Ее жертвами в начале 1990-х стали миллионы вкладчиков (по разным оценкам — от 10 до 15 миллионов человек). Мавроди был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. В мае 2007 года он вышел на свободу, а позднее объявлял о запуске новых проектов.