Названы причины смерти основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди

12:13, 28 марта 2018
Мир
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Мавроди скончался в больнице / фото expert.ru

Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал источник в медицинских кругах.

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"У него была язва 12-типерстной кишки, которая перфорировалась, и развилось кровотечение. Почти одновременно с этим развился острый инфаркт миокарда в нижней стенке левого желудочка сердца. Был выраженный атеросклероз венечных артерий со стенозом до 75%. Кроме этого, были признаки хронической алкогольной интоксикации", - говорится в сообщении.

О смерти Сергея Мавроди стало известно 26 марта. Он скончался в Боткинской больнице в возрасте 62 лет. Его госпитализировали с автобусной остановки в Москве, "скорую" ему вызвал случайный прохожий.

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Теги: #смерть#финансовая пирамида МММ#Сергей Мавроди