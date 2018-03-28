Названы причины смерти основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди

Также у Мавроди были признаки хронической алкогольной интоксикации, сообщил источник СМИ.

У основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди было сразу несколько хронических заболеваний.

Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал источник в медицинских кругах.

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"У него была язва 12-типерстной кишки, которая перфорировалась, и развилось кровотечение. Почти одновременно с этим развился острый инфаркт миокарда в нижней стенке левого желудочка сердца. Был выраженный атеросклероз венечных артерий со стенозом до 75%. Кроме этого, были признаки хронической алкогольной интоксикации", - говорится в сообщении.

О смерти Сергея Мавроди стало известно 26 марта. Он скончался в Боткинской больнице в возрасте 62 лет. Его госпитализировали с автобусной остановки в Москве, "скорую" ему вызвал случайный прохожий.