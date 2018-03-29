Трамп предложил на пост министра личного врача, диагностировавшего у него "очень острый ум"

Главой американского министерства по делам ветеранов может стать президентский врач. Его предшественника подозревают в финансовых махинациях.

Президент США в среду, 28 марта, сообщил о новых перестановках в администрации: главой министерства по делам ветеранов предложен личный врач Дональда Трампа адмирал Ронни Джексон, который сменит на этом посту Дэвида Шулкина.

"Я рад сообщить, что намерен выдвинуть кандидатуру уважаемого адмирала Ронни Джексона, доктора медицинских наук, в качестве нового министра по делам ветеранов. Пока исполняющим обязанности министра будет достопочтенный Роберт Уилки из минобороны. Я благодарен доктору Дэвиду Шулкину за службу нашей стране и нашим великим ветеранам", - написал Трамп в своем Twitter.

Шулкина, пробывшего на своем посту чуть больше года, критикуют за финансовые махинации в ведомстве и недавнее дорогостоящее турне по Европе вместе с супругой за казенный счет под видом служебной командировки. Расходы на эту "командировку" оценили в более чем 122 тысячи долларов.

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50-летний Ронни Джексон, контр-адмирал ВМС США в отставке, был назначен на должность президентского врача еще в администрации Джорджа Буша-младшего и наблюдает Дональда Трампа с момента его вступления в должность главы государства.

В начале января именно Джексон обследовал Трампа на предмет признаков деменции и болезни Альцгеймера и пришел к выводу, что "у президента очень острый неповрежденный ум". В так называемом когнитивном тесте, оценивавшем внимание и концентрацию, исполнительные функции, память, язык, зрительно-конструктивные навыки, абстрактное мышление, счет и ориентацию, Трамп набрал 30 баллов из 30 возможных. Это обследование стало ответом Белого дома на участившиеся вопросы журналистов о физическом состоянии президента США.

Кандидатуру Джексона на пост министра должен будет утвердить сенат.