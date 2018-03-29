Трамп предложил на пост министра личного врача, диагностировавшего у него "очень острый ум"

15:48, 29 марта 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

"Я рад сообщить, что намерен выдвинуть кандидатуру уважаемого адмирала Ронни Джексона, доктора медицинских наук, в качестве нового министра по делам ветеранов. Пока исполняющим обязанности министра будет достопочтенный Роберт Уилки из минобороны. Я благодарен доктору Дэвиду Шулкину за службу нашей стране и нашим великим ветеранам", - написал Трамп в своем Twitter.

Шулкина, пробывшего на своем посту чуть больше года, критикуют за финансовые махинации в ведомстве и недавнее дорогостоящее турне по Европе вместе с супругой за казенный счет под видом служебной командировки. Расходы на эту "командировку" оценили в более чем 122 тысячи долларов.

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50-летний Ронни Джексон, контр-адмирал ВМС США в отставке, был назначен на должность президентского врача еще в администрации Джорджа Буша-младшего и наблюдает Дональда Трампа с момента его вступления в должность главы государства.

В начале января именно Джексон обследовал Трампа  на предмет признаков деменции и болезни Альцгеймера и пришел к выводу, что "у президента очень острый неповрежденный ум". В так называемом когнитивном тесте, оценивавшем внимание и концентрацию, исполнительные функции, память, язык, зрительно-конструктивные навыки, абстрактное мышление, счет и ориентацию, Трамп набрал 30 баллов из 30 возможных. Это обследование стало ответом Белого дома на участившиеся вопросы журналистов о физическом состоянии президента США.

Кандидатуру Джексона на пост министра должен будет утвердить сенат.

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