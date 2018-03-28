Умер сын оружейного конструктора Михаила Калашникова

Через пять лет после смерти отца умер Виктор Калашников.

Умер советский и российский конструктор, сын оружейника Михаила Калашникова Виктор Калашников. Ему было 76 лет.

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"27 марта ушел из жизни выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Михайлович Калашников — советский и российский конструктор стрелкового оружия, ведущий инженер-конструктор концерна «Калашников», кандидат технических наук, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова", - говорится в сообщении Ижевского государственного технического университета имени М.Т.Калашникова (ИМИ-ИжГТУ).

Сын Калашникова участвовал в разработке пистолетов-пулеметов «Бизон-2» и «Витязь-СН». Также он, в частности, создал блокировку ударника для карабина «Медведь-3».

Напомним, Михаил Калашников умер в 2013 году, когда ему было 94 года.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2017 года в Москве на памятнике Михаилу Калашникову была обнаружена изображенная скульпторами схема немецкого автомата времен Третьего рейха StG 44.