Поджог: в МЧС РФ установили, как начался пожар в торговом центре в Кемерово

Пламя вспыхнуло в дальнем детском бассейне. После этого огонь перекинулся на сетку, свисавшую с потолка и "полез" по ней вверх.

Торговый центр "Зимняя Вишня" в российском Кемерово загорелся из-за поджога в детском "сухом" бассейне. Специалисты пожарной лаборатории МЧС выяснили, откуда и как начался пожар, унесший жизни 64 человек.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Пламя вспыхнуло в дальнем детском бассейне. После этого огонь перекинулся на сетку, свисавшую с потолка и "полез" по ней вверх.

Так пламя дошло до стенки для скалолазания. Дермантиновая обшивка быстро занялась и от нее стали отлетать пылающие куски. В этот момент огонь пережег провода и автоматика выключила электрику. Тогда-то и погас свет в ТЦ, погрузив все во мрак.

Над потолком в детской игровой были натянуты веревки, которые, перегорая, стали падать в разные стороны и поджигать все новые участки пола и стен. Мягкий пол, собранный из горючих материалов, занялся моментально, дав разбежаться пламени еще дальше. Исправно работающая вентиляция довершила трагедию, начав разгонять дым и пламя по соседним помещениям.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, возгорание возникло на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. По последним данным, в результате пожара погибли как минимум 64 человека, в том числе много детей, а также 200 животных из контактного зоопарка.