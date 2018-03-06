Журналисты показали лагерь подготовки наемников "Вагнера" в России (фото)

О том, что лагерь ЧВК базируется возле хутора Молькино, что в 30 километрах от Краснодара на юг по трассе М-4 "Дон", еще летом 2016 года писали СМИ.

Возле хутора Молькино в Краснодарском крае располагается, наверное, самая известная сейчас в России частная военная организация — ЧВК "Вагнера", чьи бойцы всего за несколько лет "отметились" в Крыму, на Донбассе и Сирии.

Журналисты издания Znak побывали в лагере российских наемников. Они рассказали, что по периметру установлены видеокамеры, но обращены они все объективами внутрь, а не наружу. Видимо, каких-либо действий извне здесь никто не опасается и куда важнее контролировать то, что происходит внутри лагеря.

Читайте такжеРазгром наемников "Вагнера" в Сирии: Spiegel рассказал новую версиюТак, корреспондент издания Игорь Пушкарев рассказал, что на КПП его встретили военнослужащие ГРУ в бронежилетах и касках, вооруженные штык-ножом. Сначала его не хотели пропускать, но потом разрешили ему пройти после фразы "в Сирию".

"Возле казарм несколькими группами кучкуется около двух десятков мужчин. Их принадлежность трудно установить. На всех смесь военной и гражданской одежды", - рассказал журналист.

Кроме того, он по дороге из лагеря встретил бывшего военного, который сейчас постоянно живет в поселке, контактирует и даже продолжает "работать" (как именно, не уточнил, - Ред.) с военнослужащими воинской части. Регулярно пересекается с "вагнеровцами". По его словам, они появились в Молькино около 5 лет назад, "еще до Украины".

"В первый год о существовании этого особого отряда никто из местных даже не подозревал. Только потом информация начала хоть как-то просачиваться наружу", - отметили в Znak.

Ранее Republic со ссылкой на список наемников одного из подразделений, который оказался в распоряжении издания, сообщил, что группировка ЧВК "Вагнер" по состоянию на февраль 2018 года насчитывает как минимум 3602 наемника.

Отмечается, что расходы на содержание ЧВК "Вагнер" составили 16,1-17,4 миллиарда рублей за два с половиной года. Большая часть этих денег ушла на зарплаты наемников.