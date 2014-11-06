Чешские депутаты раскритиковали коммуниста, съездившего в Москву в гости

Дебаты вокруг командировки Войтеха Филипа, который также возглавляет Коммунистическую партию Чехии и Моравии, возникли после того, как депутаты узнали, что этот политик отправился в Москву по приглашению заместителя председателя Государственной думы России Сергея Железняка.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Сергею Железняку с марта этого года в рамках санкций в отношении России запрещен въезд в страны ЕС и США, в том числе и в Чехию.

Как сообщают чешские СМИ, заместитель председателя правоцентристской партии «ТОР 09» Мирослав Калоусек при этом предостерег, что в контексте нынешних событий в Европе визит высокого чешского политического деятеля, лидера чешских коммунистов «использует российская пропаганда, а это может ухудшить позиции Чехии в Европейском Союзе».

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За принятие постановления, осуждающего командировки Войтеха Филипа в Москву, проголосовало 99 депутатов из 134 присутствующих, против высказались депутаты от компартии, остальные избранники от голосования воздержалась.