На друга Путина олигарха Тимченко завели дело в США

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на The Wall Street Journal.

Компанию, которой раньше управлял Тимченко, подозревают в проведении через финансовую систему США средств, которые могут быть связаны с коррупционными сделками в России.

Прокуроры изучают сделки Gunvor Group по перепродаже нефти от компании «Роснефть» третьим лицам, попросив предоставить данные о закупочных ценах на сырье, которые устанавливала экс-компания Тимченко.

Читайте такжеВ Италии после ареста активов Ротенберга проверяют других россиян из санкционного спискаТранзакции были осуществлены до введения США в марте санкций в отношении высокопоставленных россиян, включая Тимченко, но они могут быть признаны незаконными, если будет доказана незаконная деятельность при получении средств.

Представители российского бизнесмена и «Роснефти» отказались давать комментарии по этой информации. Кроме того, в компании Gunvor заявили, что не знают о начавшемся расследовании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил изданию, что абсурдно предполагать о финансовых связях между Тимченко и Владимиром Путиным, отметив, что также не знает о проведении расследования.

Справка. Экспортер российской нефти Gunvor в мае был выставлен на продажу. Gunvor Group была создана в 2000 году Геннадием Тимченко и Торбьорном Торнквистом. Бизнесмены владели по 44%, остальное было распределено среди менеджеров компании. Накануне введения санкций США Тимченко продал свою долю в компании партнеру.