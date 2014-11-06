На друга Путина олигарха Тимченко завели дело в США
Прокуратура штата Нью-Йорк вместе с Министерством юстиции США начала расследование об отмывании денег компанией Gunvor Group российского олигарха Геннадия Тимченко.
Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на The Wall Street Journal.
Компанию, которой раньше управлял Тимченко, подозревают в проведении через финансовую систему США средств, которые могут быть связаны с коррупционными сделками в России.
Прокуроры изучают сделки Gunvor Group по перепродаже нефти от компании «Роснефть» третьим лицам, попросив предоставить данные о закупочных ценах на сырье, которые устанавливала экс-компания Тимченко.
Читайте такжеВ Италии после ареста активов Ротенберга проверяют других россиян из санкционного спискаТранзакции были осуществлены до введения США в марте санкций в отношении высокопоставленных россиян, включая Тимченко, но они могут быть признаны незаконными, если будет доказана незаконная деятельность при получении средств.
Представители российского бизнесмена и «Роснефти» отказались давать комментарии по этой информации. Кроме того, в компании Gunvor заявили, что не знают о начавшемся расследовании.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил изданию, что абсурдно предполагать о финансовых связях между Тимченко и Владимиром Путиным, отметив, что также не знает о проведении расследования.
Справка. Экспортер российской нефти Gunvor в мае был выставлен на продажу. Gunvor Group была создана в 2000 году Геннадием Тимченко и Торбьорном Торнквистом. Бизнесмены владели по 44%, остальное было распределено среди менеджеров компании. Накануне введения санкций США Тимченко продал свою долю в компании партнеру.