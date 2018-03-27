Высылка российских дипломатов: Лавров заявил, что Москва ответит на "хамство стран Запада"

Глава МИД РФ считает, что высылка российских дипломатов является результатом шантажа со стороны США.

Россия не будет терпеть "хамство стран Запада" и ответит на высылку дипломатов.

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Ответим, не сомневайтесь. Потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется. Не будем этого делать", - заявил он.

"Напрашивающийся вывод заключается в том, что правы мы были, когда несколько раз подчеркивали, как мало остается самостоятельных стран в современном мире, в современной Европе. Когда то одного, то двух дипломатов, причем шепча нам на ухо извинения, просят выехать из той или иной страны, мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который является главным инструментом Вашингтона на международной арене. Будь то эта ситуация, будь то палестинская проблема, когда напрямую заявляется - "мы не будем давать палестинцам денег, пока не согласитесь на ту идею, которую мы пока еще не сформулировали", то есть "покупайте втемную". Также как "покупайте втемную" заявления Терезы Мэй в ситуации, когда эти заявления (с обвинениями в адрес РФ по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, - ред.) просто оскорбляют систему англосаксонского, британского правосудия", - заявил Лавров.

Как сообщал УНИАН, Скрипаля и его дочь 4 марта обнаружили без сознания на скамейке в парке города Солсбери на юге Великобритании.

Читайте такжеПри отравлении экс-агента Скрипаля могли пострадать более 130 человек - Мэй

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выдворила 23 британских дипломатов. В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов. Сегодня, 27 марта, в Польше сообщили, что в целом уже 24 страны высылают 139 сотрудников российской разведки, выдававших себя за дипломатов.