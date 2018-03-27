Следствие назвало наиболее вероятную причину пожара в кемеровском ТРЦ

В СК РФ подтвердили, что многие двери в ТЦ были заблокированы, в том числе для борьбы с безбилетниками.

Версия о коротком замыкании как причине пожара в ТЦ в российском Кемерово остается более приоритетной для следствия.

Об этом глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил президенту РФ Владимиру Путину, передает "ТАСС".

"Либо это самовозгорание электрики, которую замкнуло, либо это версия, в которую мы меньше верим, - применение открытого огня", - отметил он. Бастрыкин подчеркнул, что для окончательного ответа на этот вопрос назначили экспертизы.

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Бастрыкин отметил, что следствие уже задержало пятерых человек по уголовному делу, возбужденному в связи с пожаром.

Он добавил, что сигнализация в торговом центре "Зимняя вишня" не работала, а охранник не стал включать "тревожную кнопку" после возгорания, его поведению следствие "не может дать разумного объяснения".

"То есть система безопасности в целом была фактически брошена на произвол судьбы и не функционировала", - констатировал глава СК. Кроме того, многие двери были заблокированы, в том числе для борьбы с безбилетниками.

Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.