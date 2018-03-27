Следствие назвало наиболее вероятную причину пожара в кемеровском ТРЦ

10:23, 27 марта 2018
Мир
4940 0
Сгоревший ТЦ в Кемерово / REUTERS

Об этом глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил президенту РФ Владимиру Путину, передает "ТАСС".

"Либо это самовозгорание электрики, которую замкнуло, либо это версия, в которую мы меньше верим, - применение открытого огня", - отметил он. Бастрыкин подчеркнул, что для окончательного ответа на этот вопрос назначили экспертизы.

Читайте такжеТрагедия в Кемерово: запертым дверям в кинозале, где заживо сгорели десятки людей, дали объяснение

Бастрыкин отметил, что следствие уже задержало пятерых человек по уголовному делу, возбужденному в связи с пожаром.

Он добавил, что сигнализация в торговом центре "Зимняя вишня" не работала, а охранник не стал включать "тревожную кнопку" после возгорания, его поведению следствие "не может дать разумного объяснения".

"То есть система безопасности в целом была фактически брошена на произвол судьбы и не функционировала", - констатировал глава СК. Кроме того, многие двери были заблокированы, в том числе для борьбы с безбилетниками.

Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Пожар в торговом центре в Кемерово
Теги: #пожар#Кемерово