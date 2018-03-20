Эрдоган не исключил вероятность проведения новых операций в Сирии и Ираке

Президент Турции назвал освобождение Африна основным этапом операции «Оливковая ветвь» и подчеркнул, что шаги по борьбе с террористами будут продолжены в других районах Сирии.

Президент Турции Райджеп Тайип Эрдоган не исключил вероятности проведения новых военных операции против террористов в Ираке и Сирии.

Об этом информирует Anadolu.

«ВС Турции могут в любой момент начать операцию против террористов PKK в иракском районе Синджар», - отметил президент.

Президент Турции назвал освобождение Африна основным этапом операции «Оливковая ветвь» и подчеркнул, что шаги по борьбе с террористами будут продолжены в других районах Сирии.

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«Операции будут продолжаться до полного уничтожения зоны, подконтрольной террористам, у границ Сирии с Турцией», - резюмировал президент.

Напомним, операция "Оливковая ветвь" началась на территории Сирии 20 января. Ее главной целью является очищение сирийского района Африн от сирийских курдов. По информации генерального штаба, операция направлена на установление стабильности и безопасности вдоль границ Турции и региона, а также для защиты "сирийского населения от террористического гнета и жестокости".