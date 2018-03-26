Пожар в российском ТЦ: возросло количество жертв, в здании обрушились два из трех кинозалов (фото, видео)

Пожар в торговом центре начался днем 25 марта и продолжается до сих пор.

В ходе обследования торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово найдены тела 48 погибших в результате пожара.

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Об этом было доложено на совещании штаба МЧС, передает "Медуза", ссылаясь на информацию в эфире телеканала "Россия 24".

Отмечается, что в здании ТЦ обрушились два из трех кинозалов — они провалились с четвертого на третий этаж. Работы по разбору завалов продолжаются.

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что в здании до сих пор остаются "отдельные термоточки". О полной ликвидации пожара ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в торговом центре российском Кемерово погибли 37 человек, еще 45 - пострадавших.