В Совфеде России заявили о "тысячах" попыток вмешательства в выборы Путина

Член Совета Федерации РФ Андрей Климов утверждает, что среди попыток вмешательства в президентские выборы в России были призывы к бойкоту голосования, DDoS-атаки на сайт Центризбиркома и информационные атаки.

Глава комиссии по защите государственного суверенитета Совета Федерации РФ Андрей Климов заявил в комментарии агентству "РИА Новости", что у Совфеда есть информация о попытках вмешательства в президентские выборы в стране, которые прошли 18 марта.

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Климов утверждает, что среди таких попыток – призывы к бойкоту выборов, DDoS-атаки на сайт Центризбиркома и информационные атаки. Он заявил, что располагает "тысячами" фактов вмешательства, которых было "около 10 видов".

По его словам, попыткой повлиять на исход голосования можно также считать ситуацию с российскими выборами в Украине, где режим охраны дипломатических ведомств не предусматривал доступа к ним граждан РФ для голосования.

Президентские выборы в РФ прошли 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. Центризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.

Согласно данным ЦИК РФ, президента РФ Владимира Путина поддержало 76,69% избирателей. На втором месте Павел Грудинин из КПРФ – 11,77% голосов, на третьем – Владимир Жириновский (ЛДПР) с 5,65%. Ксению Собчак поддержали 1,68% избирателей, Григория Явлинского – 1,05%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов.