Песков: результат президентских выборов стал для Путина неожиданным
08:52, 23 марта 2018Мир
1728
Песков утверждает, что россияне объединились вокруг Путина на фоне давления со стороны других стран.
Иллюстрация / REUTERS
Результат, который получил Владимир Путин на прошедших президентских выборах, стал для Путина неожиданным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.
Читайте такжеВ Кремле обиделись на сравнение в Лондоне Путина с Гитлером
"Он сам сказал, что это было достаточно неожиданным для него", - заявил Песков.
Как передает РБК, по словам Пескова, на результатах Путина сказалось давление на Россию со стороны других стран: это сподвигло людей "объединиться вокруг сильного лидера".
Как сообщал УНИАН, согласно данным ЦИК РФ по итогам обработки 99,84% протоколов, Путин набрал 76,66% голосов на выборах 18 марта.
Ранее Путин заявил, что Песков "иногда несет пургу".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Выборы Путина