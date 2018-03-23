Песков: результат президентских выборов стал для Путина неожиданным

08:52, 23 марта 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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"Он сам сказал, что это было достаточно неожиданным для него", - заявил Песков.

Как передает РБК, по словам Пескова, на результатах Путина сказалось давление на Россию со стороны других стран: это сподвигло людей "объединиться вокруг сильного лидера".

Как сообщал УНИАН, согласно данным ЦИК РФ по итогам обработки 99,84% протоколов, Путин набрал 76,66% голосов на выборах 18 марта.

Ранее Путин заявил, что Песков "иногда несет пургу".

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Новость в сюжете: Выборы Путина
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