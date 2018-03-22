В Нидерландах хотят разрешить судить фигурантов дела о крушении MH17 по видеосвязи

08:41, 22 марта 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщила пресс-служба правительства Нидерландов, передает DW. Министерство юстиции заявило, что закон позволит иностранным подозреваемым представать перед судом, в том числе по видеосвязи, если их выдача будет затруднена. Отдельно сообщается, что процесс пройдет в окружном суде города Гааги.

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В 2016 году Международный уголовный суд пришел к выводу, что ракета, которая уничтожила малазийский пассажирский самолет, была выпущена с контролируемой сепаратистами территории в Украине с помощью мобильного пускового устройства, которое вывезли из России, а затем туда вернули.

В результате авиакатастрофы погибли все 298 человек на борту. В настоящий момент продолжается следствие. Обвинения пока не предъявлены.

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Теги: #Боинг#катастрофа MH17