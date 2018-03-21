В Госдепе сравнили попытки РФ отрицать причастность к отравлению Скрипаля с непризнанием оккупации Крыма

В США считают объяснения РФ по делу Скрипаля "нелепыми обвинениями" и "неправдоподобными возражениями".

В Государственном департаменте США сравнили попытки Российской Федерации отрицать причастность к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля с непризнанием оккупации украинского Крыма.

Об этом пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт написала в микроблоге Twitter.

«Соединенные Штаты и Соединенное Королевство были правы, что не отправили наших послов на брифинг в МИД России для заслушивания нелепых обвинений и неправдоподобных возражений. Россия была ответственной за нападение нервно-паралитическим веществом. Попытки отрицания ответственности похожи на знакомый сценарий: Крым, MH17, Донбасс, Литвиненко, допинг и т.д.", - заявила представитель Госдепартамента.

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Как сообщал УНИАН, бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания на скамейке в парке Солсбери на юге Великобритании.

Ситуация вокруг этого события привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и одного полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с РФ на высоком уровне. Россия ответила на это зеркальными действиями, выдворив из страны 23 британских дипломатов.

Скрипаль и его дочь до сих пор находятся в больнице в «критическом, но стабильном» состоянии.

Скрипаль - бывший полковник ГРУ РФ. Суд в Москве в 2006 году признал его виновным в шпионаже в пользу британской службы разведки MИ-6. В 2010 году Скрипаля выслали на Запад в рамках обмена обвиняемыми в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер его 44-летний сын.