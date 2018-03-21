В Техасе предполагаемый рассыльщик бомб подорвал себя на глазах у полицейских

В результате взрывов бомб из посылок за три недели два человека погибли и шесть получили ранения.

Подозреваемый в отправке бомб в посылках в Техасе привел в действие взрывное устройство после того, как его настигли полицейские возле гостиницы в Остине.

Как передает Русская служба Би-би-си, 24-летний подозреваемый был обнаружен после того, как его узнали на записях с камер наружного наблюдения. Полиция также нашла улики, проверив его запросы в поисковике.

За три недели в Техасе произошло шесть взрывов бомб, которые рассылались в посылках по почте. В результате взрывов два человека погибли и шесть получили ранения.