В Техасе предполагаемый рассыльщик бомб подорвал себя на глазах у полицейских

15:44, 21 марта 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает Русская служба Би-би-си, 24-летний подозреваемый был обнаружен после того, как его узнали на записях с камер наружного наблюдения. Полиция также нашла улики, проверив его запросы в поисковике.

За три недели в Техасе произошло шесть взрывов бомб, которые рассылались в посылках по почте. В результате взрывов два человека погибли и шесть получили ранения.

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Теги: #Техас#взрывы#бомбы