Трамп раскритиковал американские города, укрывающие мигрантов

05:03, 21 марта 2010
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп заявил, что власти таких городов предоставляют убежище насильникам и убийцам.

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«Города-убежища толкают невинных американцев в руки закоренелых преступников», — добавил Трамп.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп предложил ввести смертную казнь за торговлю наркотиками.

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Теги: #США#иммигранты#Дональд Трамп