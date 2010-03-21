Трамп раскритиковал американские города, укрывающие мигрантов

Трамп заявил, что власти таких городов предоставляют убежище насильникам и убийцам.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал города, укрывающие нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Трамп заявил, что власти таких городов предоставляют убежище насильникам и убийцам. Читайте такжеЮристы Трампа передали Мюллеру документы по «российскому делу» - WP «Города-убежища толкают невинных американцев в руки закоренелых преступников», — добавил Трамп. Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп предложил ввести смертную казнь за торговлю наркотиками.

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