Сегодня в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс

Сегодня американцы будут выбирать треть Сената и новый состав Палаты представителей.

Промежуточными эти выборы называют, потому что они проходят в середине очередного президентского срока: Бараку Обаме осталось еще ровно два года, сообщает 5 канал.

Учитывая рекордно низкий рейтинг президента-демократа, по результатам нынешних выборов у республиканцев большие шансы получить большинство в обеих палатах.

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Республиканцам из оппозиции не хватает только 6-х мест, чтобы завоевать парламентское большинство. В случае победы республиканцев, их большинство в Сенате возглавит сенатор от Кентукки Митч Макконнел.

В этом случае Обама и его администрация потеряют политическую инициативу во многих вопросах.

Республиканцы не согласны с иммиграционной политикой президента, его попытками реформировать систему здравоохранения и ввести более жесткие правила продажи огнестрельного оружия.

По данным социологов, рейтинг доверия к Конгрессу у американцев сейчас не превышает 10%.