Курды пообещали Турции «постоянный кошмар» в Африне
00:54, 19 марта 2018Мир
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Курдская администрация Сирийского региона Африн пообещала Анкаре партизанскую войну по всему региону.
Иллюстрация / REUTERS
Курдская администрация Сирийского региона Африн пообещала Анкаре партизанскую войну по всему региону.
Об этом сообщает Reuters.
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«Наши силы представлены на всей территории Африна. Эти силы будут обстреливать позиции турецких врагов и их наемников при любой возможности. Они станут для них постоянным кошмаром», — говорится в заявлении администрации.
Ранее сообщалось, что турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции взяла под контроль сирийский город Африн.
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