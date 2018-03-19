Курды пообещали Турции «постоянный кошмар» в Африне

00:54, 19 марта 2018
Мир
110
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеТурция собирается провести еще одну военную операцию в другой стране

«Наши силы представлены на всей территории Африна. Эти силы будут обстреливать позиции турецких врагов и их наемников при любой возможности. Они станут для них постоянным кошмаром», — говорится в заявлении администрации.

Ранее сообщалось, что турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции взяла под контроль сирийский город Африн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #курды#операция в африне