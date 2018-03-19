Курды пообещали Турции «постоянный кошмар» в Африне

Курдская администрация Сирийского региона Африн пообещала Анкаре партизанскую войну по всему региону.

Курдская администрация Сирийского региона Африн пообещала Анкаре партизанскую войну по всему региону.

Об этом сообщает Reuters.

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«Наши силы представлены на всей территории Африна. Эти силы будут обстреливать позиции турецких врагов и их наемников при любой возможности. Они станут для них постоянным кошмаром», — говорится в заявлении администрации.

Ранее сообщалось, что турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции взяла под контроль сирийский город Африн.