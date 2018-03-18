В России подсчитали четверть бюллетеней: Путин лидирует с более чем 70%

Российские оппозиционеры Собчак и Явлинский не вошли в тройку лидеров вместе с президентом РФ.

Центральная избирательная комиссия РФ начала публикацию результатов голосования на выборах президента, которые незаконно проводятся и на территории аннексированного Крыма.

По данным ЦИК РФ, явка составила 59,93%.

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После подсчета ожидаемо лидирует действующий президент Владимир Путин. За него после подсчета 25,61% бюллетеней проголосовало 72,5% избирателей. За ним идет представитель КПРФ Павел Грудинин - 15,3%.

Владимир Жириновский набирает 6,8%, Ксения Собчак - 1,4%, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский набирает 0,7%.

Далее за ним идут Сергей Бабурин, Максим Сурайкін и Борис Титов с результатом 0,6% каждый.

Как сообщал УНИАН, на многих участках в РФ наблюдатели зафиксировали вброс бюллетеней. В ЦИК РФ заявили, что выборы прошли без серьезных нарушений.