"Не рыпайтесь": в Чечне члены комиссии пригрозили отобрать у сторонников Навального телефоны

19:01, 18 марта 2018
Мир
638
Рамзан Кадыров / REUTERS

Читайте такжеДима Билан похвастался бизнес-джетом, на котором летал голосовать

Как передает Русская служба Би-би-си, двое наблюдателей попытались снять на видео прибывших голосовать людей. Тогда члены комиссии пригрозили отобрать у них телефоны.

"Сказали: садитесь вон там и не рыпайтесь", - рассказал один из наблюдателей. По его словам, теперь они опасаются за свою безопасность и не могут дальше продолжать наблюдение.

Как сообщал УНИАН, на многих участках в РФ зафиксировали вброс бюллетеней.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Выборы Путина
Теги: #выборы президента РФ