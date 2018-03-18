"Не рыпайтесь": в Чечне члены комиссии пригрозили отобрать у сторонников Навального телефоны
19:01, 18 марта 2018Мир
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Наблюдатели на выборах Пунина пожаловались на давление в Грозном.
Рамзан Кадыров / REUTERS
Наблюдатели от штаба Алексея Навального, отправившиеся в Чечню наблюдать за ходом выборов президента России, сообщили о давлении со стороны членов избирательной комиссии.
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Как передает Русская служба Би-би-си, двое наблюдателей попытались снять на видео прибывших голосовать людей. Тогда члены комиссии пригрозили отобрать у них телефоны.
"Сказали: садитесь вон там и не рыпайтесь", - рассказал один из наблюдателей. По его словам, теперь они опасаются за свою безопасность и не могут дальше продолжать наблюдение.
Как сообщал УНИАН, на многих участках в РФ зафиксировали вброс бюллетеней.
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