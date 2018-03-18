В РФ начались выборы президента: росСМИ назвали вероятное место голосования Путина

Участки открылись на Дальнем Востоке, последними начнут голосовать жители Калининградской области, самого западного региона России.

На Дальнем Востоке РФ началось голосование на выборах президента России. Первыми на участки для голосования прибывают жители Камчатского края и Чукотского автономного округа.

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Как передает Радио Свобода, в центральной части России, на Северном Кавказе и северо-западе страны участки откроются в 8 часов утра по московскому времени. Последними начнут голосовать жители Калининградской области, самого западного региона России, участки здесь закроются в 21 час московского времени, после чего станут известны первые результаты голосования на всей территории страны.

По информации Telegram-канала «Незыгарь», президент РФ Владимир Путин, скорее всего, проголосует в Москве на участке в здании Российской академии наук. Сообщается, что вечером его ждут в избирательном штабе и на митинге в центре Москвы.

Выборы президента России проходят в седьмой раз. Глава государства избирается на шесть лет. Согласно Конституции России, президентом может быть избран гражданин в возрасте не моложе 35 лет, постоянно живущий в стране не менее 10 лет. Порог явки, без достижения которого выборы считались бы несостоявшимися, не установлен.

В бюллетенях для голосования записаны имена восьми кандидатов (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").