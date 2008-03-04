Пентагон оценил военную мощь КНР

Китай в 2007 году потратил на военные нужды 139 миллиардов долларов - в 3 раза больше, чем официально признают власти КНР, говорится в докладе Пентагона, обнародованном в понедельник, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP.

Значительная часть этой суммы, указывают авторы доклада, была направлена на приобретение новых вооружений - ядерных ракет, способных поражать цели на территории США, современных баллистических ракет среднего и дальнего радиуса действия, эсминцев и подводных лодок, способных нести баллистические ракеты, самолетов и мобильных комплексов ПВО.

Основным поставщиком вооружений в Китай по-прежнему остается Россия, говорится в докладе Пентагона. Именно из этой страны в КНР поступают современные системы наведения, военные самолеты и эсминцы. Россия также оказывает Китаю содействие в развитии космической программы.

Авторы доклада указывают, что военная программа Китая по-прежнему "лишена прозрачности", что ведет к росту напряженности, как в регионе, так и в мире в целом. "Китай стремится играть все более значительную роль на мировой арене, поэтому крайне важно, чтобы мировое сообщество четко понимало цели оборонной программы этой страны", - отмечают авторы доклада.

При этом эксперты Пентагона выдвигают предположение, что одной из стратегических задач, поставленных перед вооруженными силами КНР, является подготовка к военному конфликту с Тайванем. Китай, говорится в докладе, рассматривает и сценарий оказания Тайваню военной помощи со стороны США. Китай, считают эксперты Пентагона, может попытаться применить военную силу не только в ситуации с Тайванем, который КНР считает своей территорией, но и в других территориальных спорах, а также конфликтах, связанных с доступом к ресурсам.

Доклад Пентагона, посвященный военным программам Китая, также уделяет особое внимание "кибеатакам", в котором США уже неоднократно обвиняли китайские власти. Отмечая, что прямых доказательств того, что незаконные проникновения в сети государственных органов и коммерческих структур проводятся хакерами по приказу властей Китая, нет, авторы доклада отмечают, что "характер действий хакеров и скоординированность их атак позволяют говорить об отработке методов кибервойны".