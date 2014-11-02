В России зафиксирована рекордная волна эмиграции

Уезжают все, но в первую очередь квалифицированные специалисты, способные легко устроиться за границей. Это значит, что одна из основных структурных проблем экономики РФ — дефицит опытных технических, научных и управленческих кадров — не будет решена в ближайшее время, пишет Газета.ru.

Согласно данным Росстата, в январе — августе 2014 года из РФ эмигрировало 203 659 человек. Для сравнения, за тот же период 2013 года из страны выехало на постоянное место жительства 120 756 граждан. За весь 2013 год из Российской Федерации «выбыло» 186 382 человека, и это был максимум с 1999 года (когда страну покинуло 214 963 человека).

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В основном россияне уезжают в США («миграционный прирост», то есть разница между приехавшими из этой страны и уехавшими в нее, здесь отрицательный — -644 человека), Германию (-588), Канаду (-347) и Финляндию (-283).

Агентство Bloomberg перечисляет наиболее заметных из тех, кто уже был вынужден покинуть страну: основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров; разработчик мобильных игр компания Game Insight LLC; Павел Мунтян, один из основателей мультипликационной студии Toonbox.

«Люди, которые хотят капитализировать свои мозги, стремятся уехать из страны. Потому что в «резервации» заниматься наукой, разработками, делать серьезные исследовательские проекты крайне трудно, так как нет возможности полноценно обмениваться информацией и технологиями. Кроме того, для многих профессионалов и предпринимателей сегодня отъезд — это вопрос амбиций. Если исследователю отключают возможность участвовать в международных проектах, а бизнесмена лишают возможности поставлять свою продукцию на внешние рынки, они задумываются об отъезде. Что такое российский рынок? Это всего лишь 146 млн человек плюс сложная логистика и недружелюбная бюрократическая среда. Конечно, если мозги способны произвести продукт, который пользуется спросом на рынке, они хотят, чтобы этот рынок был как можно больше», — говорит руководитель проекта CareerDriver.ru Роман Иванов.

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Согласно данным исследования, проведенного The Boston Consulting Group, HeadHunter и The Network, 41% россиян согласились бы переехать в другую страну ради работы. Среди городов, куда жители РФ с радостью бы перебрались, лидирует Лондон. Затем идут Нью-Йорк, Париж, Берлин и Барселона.

«Последствия политических изменений мы увидим с временным лагом, потому что переезд в другую страну — не быстрое мероприятие. Сейчас уезжают те, кто начал готовиться заранее, для кого политическая ситуация могла стать последней каплей», — объясняет директор по исследованиям HeadHunter Глеб Лебедев.

«Даже в Москве наблюдается нехватка высококвалифицированных специалистов, — констатирует он. — При том что общая конкуренция среди соискателей высокая и продолжает расти».