США вместе с новой Еврокомиссией намерены урегулировать кризис в Украине

Соединенные Штаты намерены совместно сотрудничать с новым руководством Еврокомиссии по урегулированию кризиса в Украине.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Джона Керри по поводу вступления в должность нового главы ЕС Жана-Клода Юнкера и всего состава Еврокомиссии, передает ТАСС.

"Он (Юнкер) собрал группу талантливых европейских политиков для работы в составе комиссии, включая старых друзей, таких как Федерика Могерини, которая займет пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности", - отметил Керри.

Он напомнил, что "два десятилетия назад лидеры США и Евросоюза договорились работать вместе для поддержания мира, стабильности и демократии во всем мире". "Мы согласились совместно реагировать на глобальные вызовы. Мы решили расширять мировую торговлю, сближать наши экономики и создавать трансатлантические мосты для людей и идей", - сказал Керри.

Читайте такжеКерри: международное сообщество не признает "выборов" сепаратистовПо его словам, в настоящее время перед партнерами стоят новые задачи, однако договоренности остались прежними.

"Сегодня мы сталкиваемся с серьезными угрозами для мира и стабильности со стороны вируса Эбола, вспышка которого произошла в Западной Африке, группировки "Исламское государство" на Ближнем Востоке и действий России в Украине. С этими кризисами мы будем бороться вместе", - сообщил Керри.