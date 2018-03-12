Трамп отбросил предложение стран Европы внести в ядерную сделку с Ираном "косметические изменения" - СМИ

Президент США заявил, что не будет проявлять гибкость в диалоге по этому вопросу с Лондоном, Берлином и Парижем.

Заключившие с США, Россией, Китаем и Ираном соглашение относительно иранской ядерной программы страны Европы (Великобритания, Германия и Франция) предложили президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу внести в этот документ "косметические изменения".

Об этом Трамп рассказал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху во время их встречи на прошлой неделе в Белом доме, сообщает американский портал Axios со ссылкой на двух высокопоставленных израильских чиновников, передает РБК.

Что именно власти европейских государств хотят изменить в ядерной сделке собеседники портала не уточнили, подчеркнув однако, что глава США подобную инициативу "не нашел удовлетворительной".

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Трамп требует "значительных изменений" этого документа, а не "простого дополнения этого соглашения еще одним договором между США и европейскими странами", рассказали источники Axios.

В случае, если его требования не будут удовлетворены, президент США пригрозил выходом из иранской сделки, подчеркнули собеседники портала, отметив также, что в беседе с премьером Израиля президент США заявил, что не будет проявлять гибкость в диалоге по этому вопросу с Лондоном, Берлином и Парижем.

В Белом доме, как передает Axios, комментировать эту информацию отказались.​ Также детали об этом разговоре не стали предоставлять и представители Нетаньяху.

Напомним, заключенное летом 2015 года соглашение предусматривает мирное использование Ираном ядерной энергетики в обмен на обещание Тегерана не разрабатывать ядерное оружие. Выполнение условий соглашения постоянно контролируют специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Нынешний президент США Дональд Трамп подверг резкой критике пункты заключенного соглашения еще во время предвыборной кампании. В октябре 2017 года хозяин Белого дома выступил с требованием пересмотра ядерного соглашения с Ираном.