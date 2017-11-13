МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном ядерного соглашения

Иран придерживается условий ядерного соглашения, подписанного в 2015 году. Это подтвердило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в своем ежеквартальном отчете, обнародованном в понедельник, 13 июля.

По данным МАГАТЭ, Иран не обогащал уран выше допустимого уровня, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

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При этом количество низкообогащенного урана по состоянию на 5 ноября составила 96,7 килограмма, что намного меньше верхней границы в 202,8 килограмма, установленной соглашением.

Иран также соблюдает ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана. Ирану разрешено иметь не более 5060 центрифуг.

Единственное, в чем Иран со времени вступления в силу соглашением совершил небольшое нарушение, - это в превышении максимально разрешенного объема тяжелой воды. Однако сейчас и по этому пункту Иран выполняет условия соглашения: при максимально разрешенных 130 тоннах тяжелой воды Иран имеет лишь 114,4 тонны. Тяжелая вода является необходимой для производства плутония, что может служить для создания ядерного оружия.

Напомним, ранее Трамп, в отличие от лидеров других крупных держав, отказался подтвердить, что Тегеран соблюдает договор по иранской атомной программе. Выступая 13 октября, Трамп не объявил о выходе из договора с Ираном, однако дал Конгрессу США 60 дней для принятия решения о возобновлении экономических санкций против Тегерана, которые были отменены в рамках договора по иранской атомной программе.