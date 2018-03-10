Американец, сломавший сенатору ребра в споре за кучу скошенной травы, признал вину

Мужчина был разъярен тем, что Пол сложил на кучу обрезки скошенной травы и кустарника недалеко от его земельного участка.

Сосед сенатора-республиканца Рэнда Пола, который в прошлом году из-за спора по упорядочению двора сломал американскому сенатору шесть ребер, признал свою вину.

Как пишет издание The Hill, мужчина без предупреждения набросился на сенатора у его дома осенью прошлого года и сбил его с ног. Причиной столкновения стало недовольство мужчины тем, как сенатор хозяйничал на своем дворе, передает Голос Америки.

Рене Бохер признал себя виновным по обвинению в особо тяжком преступлении - нападении на члена Конгресса, который привел к физическим повреждениям. Бохер пошел на сделку с обвинением, которое добивается более двух лет заключения для мужчины.

По словам сенатора, мужчина был взбешен тем, что Пол сложил на кучу обрезки скошенной травы и кустарника около его земельного участка. "Как кто-то может так разозлиться из-за обрезков травы?", - приводит слова Пола The Hill.

Ранее сам сенатор рассказал в "Твиттере", что в результате нападения врачи обнаружили у него шесть поломанных ребер, а в грудной полости вокруг легких Пола скопилась жидкость.

Процесс восстановления после травмы законодатель назвал "адом наяву". Сказав, что несколько недель не мог подняться с кровати без помощи.