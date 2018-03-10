Первая группа боевиков покинула окруженную войсками Асада Восточную Гуту

Решение об эвакуации принято на консультациях с ООН, несколькими неназванными международными сторонами и гражданскими лидерами из Восточной Гуты.

Небольшие группы исламистских боевиков начали покидать окруженный сирийскими правительственными силами подконтрольный повстанцам анклав Восточная Гута, недалеко от Дамаска.

Сирийское государственное телевидение 9 марта показало видео, на котором около десяти бойцов со своими семьями прибывают к пропускному пункту Аль-Вафидин и садятся в автобус, передает Радио Свобода.

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Группировка «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама»), крупнейшая из нескольких групп боевиков в Восточной Гуте, заявило, что представителей джигадистской группировки «Хаят Тахрир аш-Шам» эвакуируют в северную провинцию Идлиб.

По сообщению, решение об эвакуации приняли на консультациях с ООН, несколькими неназванными международными сторонами и гражданскими лидерами из Восточной Гуты.

Как сообщал УНИАН, по информации государственных сирийских СМИ и правозащитников, сирийские правительственные войска 7 марта взяли под контроль более половины территории района Восточная Гута, таким образом разделив пополам территорию, контролируемую повстанцами.

В середине февраля 2018 года армия президента Сирии Башара Асада начала бомбардировки позиций повстанцев в регионе, в результате которых, по данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, погибло свыше 930 мирных жителей. Представители неправительственной организации "Врачи без границ" сообщают о более чем тысяче погибших.