"Получила странный ответ": Собчак прокомментировала попадание в базу "Миротворца" из-за Крыма

Ранее Собчак попала в базу данных «Миротворца», поскольку выяснилось, что она посещала оккупированный Крым.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак назвала глупостью ее внесение в базу данных сайта «Миротворец».

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Об этом сообщает РИА «Новости». «Это очередная глупость, что ее комментировать? Я попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной. Я заявила о том, что я еду с гуманитарной миссией, а не с целью агитации, и постаралась это сделать по закону. Вместо этого я получила вот такой странный ответ», - сказала Собчак.

Ранее Собчак попала в базу данных «Миротворца», поскольку выяснилось, что она посещала оккупированный Крым. До этого она обратилась к украинским властям с просьбой разрешить посетить ей полуостров.