В полиции Британии считают, что экс-агента ГРУ отравили нервно-паралитическим газом

Также в полиции отметили, что рассматривают этот инцидент как покушение на убийство.

Полиция Британии считает, что для отравления бывшего агента российской разведки Сергея Скрипаля использовали нервно-паралитический газ.

Об этом заявил глава контртеррористической полиции Лондона Марк Роули, сообщает Reuters.

"Мы рассматриваем это как серьезный инцидент с покушением на убийство с использованием нервно-паралитического вещества", - отметил Марк Роули.

Как сообщал УНИАН, бывший российский шпион Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом в Великобритании, где он проживал в последние годы.

В Кремле заявили, что не имеют никакой информации по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана ситуация.

Председатель международного комитета палаты общин Том Тугендхат заявил, что таинственная болезнь бывшего российского шпиона имеет все признаки российской причастности. Глава МИД Британии Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие меры в случае, если удастся установить причастность России к отравлению Скрипаля.

В свою очередь, в Москве заявление главы МИД Великобритании назвали "дикостью".