"Странная история": в США рассказали, что будут делать с российской проституткой Настей Рыбкой

Часть работы Госдепартамента заключается в помощи американцам за рубежом, а Рыбка - не американка.

Заявления задержанной в Таиланде Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, о наличии у нее доказательств российского вмешательства в президентские выборы в США - "странная история".

Об этом сказала представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

Представитель Госдепа не захотела подробно комментировать информацию, что у Рыбки якобы есть информация о вмешательстве России в американские выборы.

"Это похоже на довольно странную историю. Эта женщина была задержана там. Я уверена, что если бы там было что-нибудь очень интересное, о чем мы должны знать, тайские власти нас об этом бы проинформировали", - сказала Науэрт.

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Она отметила, что Рыбка - не гражданка США, а часть работы Госдепартамента заключается в помощи американцам за рубежом.

"Мы, конечно, осведомлены о ее аресте. У российских властей может быть больше информации по ее делу. Также дополнительную информацию об этом могут знать тайские правоохранительные органы", - отметила Науэрт.

Как сообщал УНИАН ранее, Настя Рыбка заявила, что располагает аудиозаписями разговоров миллиардера Олега Дерипаски, где он говорит о вмешательстве в выборы президента США.

Напомним, 8 февраля российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждается, что в августе 2016 года заместитель председателя правительства России Сергей Приходько провел несколько дней на яхте олигарха Олега Дерипаски у берегов Норвегии вместе с «девушками из эскорт-агентств». Это стало известно из Instagram и книжки одной из этих девушек, которая называет себя Настя Рыбка. Навальный считает «взяткой» то, что Дерипаска «катает на собственной яхте чиновника высшего ранга».

Дерипаска и Приходько назвали расследование Навального «провокацией». Представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен не делал ничего противозаконного и будет защищать свои честь и достоинство, в том числе в суде.

После публикации расследования Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) за размещение в социальных сетях его частных снимков, информации о его частной жизни и аудиозаписей его разговоров. 28 февраля Усть-Лабинский районный суд, который принял иск, передал его в другую инстанцию – Краснодарский районный суд – за день до назначенной даты рассмотрения.

26 февраля стало известно, что Вашукевич и ее приятеля Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, задержали в Таиланде за незаконное проведение «секс-тренинга». Позже их отпустили под залог, но сразу арестовали сотрудники таиландской миграционной службы. Рыбка утверждает, что ранее к ней в полицию приходили сотрудники Интерпола, которые якобы заявили, что ее «очень хотят видеть в Москве».