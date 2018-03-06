Настя Рыбка рассказала о наличии записей разговоров Дерипаски о вмешательстве в выборы США

Настя Рыбка пообещала предоставить записи с Олегом Дерипаской, если Соединенные Штаты дадут ей политическое убежище.

Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка располагает аудиозаписями разговоров миллиардера Олега Дерипаски, где он говорит о вмешательстве в выборы президента США.

Об этом она рассказала корреспонденту The New York Times.

По словам Рыбки, у нее есть более 16 часов записей разговоров Дерипаски, которые могли бы пролить свет на вмешательство русских в американские выборы. Сотрудница эскорта пообещала предоставить эти записи, если США дадут ей политическое убежище.

"Если Америка предоставит мне убежище, я расскажу все, что знаю. Я боюсь вернуться в Россию. Могут произойти некоторые странные вещи ", - сказала Рыбка.

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"Они обсуждали выборы. У Дерипаски был план по поводу выборов", - сказала она.

Рыбка утверждает, что у нее есть записи разговоров бизнесмена, в том числе с тремя людьми, которых она считала американцами. Эти разговоры велись на английском.

Рыбка заявила, что сделала записи в августе 2016 года. О содержании разговоров она ничего не сказала.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждается, что в августе 2016 года заместитель председателя правительства России Сергей Приходько провел несколько дней на яхте олигарха Олега Дерипаски у берегов Норвегии вместе с «девушками из эскорт-агентств». Это стало известно из Instagram и книжки одной из этих девушек, которая называет себя Настя Рыбка. Навальный считает «взяткой» то, что Дерипаска «катает на собственной яхте чиновника высшего ранга».

Дерипаска и Приходько назвали расследование Навального «провокацией». Представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен не делал ничего противозаконного и будет защищать свои честь и достоинство, в том числе в суде.

После публикации расследования Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) за размещение в социальных сетях его частных снимков, информации о его частной жизни и аудиозаписей его разговоров. 28 февраля Усть-Лабинский районный суд, который принял иск, передал его в другую инстанцию – Краснодарский районный суд – за день до назначенной даты рассмотрения.

26 февраля стало известно, что Вашукевич и ее приятеля Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, задержали в Таиланде за незаконное проведение «секс-тренинга». Позже их отпустили под залог, но сразу арестовали сотрудники таиландской миграционной службы. Рыбка утверждает, что ранее к ней в полицию приходили сотрудники Интерпола, которые якобы заявили, что ее «очень хотят видеть в Москве».