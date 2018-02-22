Звездная проститутка Настя Рыбка раскрыла детали секс-досуга российских олигархов (видео)

В интервью Рыбка рассказала подробности о встрече с олигархами Олегом Дерипаской и заместителем премьер-министра, главы аппарата правительства России Сергеем Приходько.

Настя Рыбка, вокруг которой недавно разгорелся скандал, дала большое интервью Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального.

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В интервью Рыбка рассказала подробности о встрече с олигархами Олегом Дерипаской и заместителем премьер-министра, главы аппарата правительства России Сергеем Приходько.

Рыбка рассказала, что встречалась с Дерипаской трижды и о всех встречах написала книги. При этом вторую книгу Рыбка решила не публиковать из-за "секретной информации, за которую ее могут убить".