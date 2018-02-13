Кто такая Настя Рыбка: как развернулся секс-скандал среди верхушки Кремля (видео)
11:34, 13 февраля 2018Мир
9098
После того, как миллиардер Олег Дерипаска отдохнул на своей яхте с вице-премьером и "охотницей на олигархов", а она рассказала об этом в книге, разразился скандал.
Настя Рыбка: "Олигархи и политики любят развлекаться и радоваться жизни и у нас появляются такие веселые истории" / Фото instagram.com/nastya_rybka.ru
В России - скандал года, Настя Рыбка - теперь знаменитость. Ей двадцать лет, она переехала из Беларуси в Москву и устроила секс-охоту на олигархов, сообщает программа "Гроші".
Так, миллиардер Олег Дерипаска опрометчиво пригласил девушку легкого поведения на свою яхту. О тайных разговорах и интимных отношениях Настя Рыбка написала книгу. На фактах из этого политико-сексуального опуса, и опираясь на скрытое видео, которое девушка выложила в инстаграм, антикоррупционер Алексей Навальный провел собственное расследование, обвинив в коррупции вице-премьера Сергея Приходько, который также участвовал в "секс-вояже".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter