Кто такая Настя Рыбка: как развернулся секс-скандал среди верхушки Кремля (видео)

После того, как миллиардер Олег Дерипаска отдохнул на своей яхте с вице-премьером и "охотницей на олигархов", а она рассказала об этом в книге, разразился скандал.

В России - скандал года, Настя Рыбка - теперь знаменитость. Ей двадцать лет, она переехала из Беларуси в Москву и устроила секс-охоту на олигархов, сообщает программа "Гроші". Так, миллиардер Олег Дерипаска опрометчиво пригласил девушку легкого поведения на свою яхту. О тайных разговорах и интимных отношениях Настя Рыбка написала книгу. На фактах из этого политико-сексуального опуса, и опираясь на скрытое видео, которое девушка выложила в инстаграм, антикоррупционер Алексей Навальный провел собственное расследование, обвинив в коррупции вице-премьера Сергея Приходько, который также участвовал в "секс-вояже".

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