Кто такая Настя Рыбка: как развернулся секс-скандал среди верхушки Кремля (видео)

11:34, 13 февраля 2018
Мир
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Настя Рыбка:

Так, миллиардер Олег Дерипаска опрометчиво пригласил девушку легкого поведения на свою яхту. О тайных разговорах и интимных отношениях Настя Рыбка написала книгу. На фактах из этого политико-сексуального опуса, и опираясь на скрытое видео, которое девушка выложила в инстаграм, антикоррупционер Алексей Навальный провел собственное расследование, обвинив в коррупции вице-премьера Сергея Приходько, который также участвовал в "секс-вояже".

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Теги: #Настя Рыбка