Отравленный российский экс-ГРУшник остается в больнице Великобритании

Часть центра города Солсбери на юге Англии все еще закрыта.

Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) России Сергей Скрипаль и его спутница остаются в отделении интенсивной терапии одной из британских больниц. Тем временем, часть центра города Солсбери на юге Англии остается закрытой, специалисты в защитной одежде продолжают работы по обеззараживанию улиц.

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«Вместе с нашими агентствами-партнерами мы ведем несколько исследований, чтобы точно определить, что привело к тому, что эти двое людей упали в обморок, и выяснить, есть ли признаки преступной деятельности», – заявил представитель полиции графства Уилтшир Крейг Голден, передает радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, вечером 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний гражданин РФ Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и примерно вдвое младшей за него женщине стало плохо в торговом центре в Солсбери.

Скрипаль служил в ГРУ России, в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. В 2004 году его арестовали, а в 2006 году Московский окружной военный суд признал Скрипаля виновным в шпионаже и приговорил его к 13 годам тюрьмы.

В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля. После этого бывшего разведчика и еще трех россиян, которые были осуждены за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне того года. После этого Скрипаль получил убежище в Британии.