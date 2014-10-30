Польша имела основания выгнать российского журналиста - МИД

Об этом он сказал в эфире TVN24, комментируя дело.

"Появились обвинения ABW (Агентство внутренней безопасности), и поэтому этот господин должен выехать из Польши. И это не так, что мы выгоняем всех российских журналистов", - отметил Тшасковский.

"Польша не выгоняла бы никого из страны, если бы не было твердых доказательств против него",- добавил он, отметив, что о них нельзя говорить публично.

Читайте такжеПольша планирует лишить вида на жительство журналиста агентства «Россия сегодня»Как сообщал УНИАН, польское МИД лишило своей аккредитации Свиридова, который работал в Польше журналистом с 2003 года, в конце прошлой недели по заявке ABW. Ни дипломаты, ни сотрудники ABW не комментировали, почему именно журналиста лишили аккредитации.

Польские СМИ писали, что дело может быть связано со шпионским скандалом, в рамках которого ранее в октябре были арестованы двое мужчин и позже появилась информация о планируемом выдворении из страны еще нескольких российских дипломатов.

TVN24 сообщала, что Свиридову в прошлом также не продлило аккредитацию чешское Министерство иностранных дел якобы за подозрение в шпионаже.