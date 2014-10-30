Польша имела основания выгнать российского журналиста - МИД
Заместитель главы МИД Польши Рафал Тшасковский заявляет, что польская власть имела достаточно оснований для того, чтобы лишить аккредитации журналиста "Россия сегодня" Леонида Свиридова, которому также грозит потеря разрешения на пребывание в стране.
Об этом он сказал в эфире TVN24, комментируя дело.
"Появились обвинения ABW (Агентство внутренней безопасности), и поэтому этот господин должен выехать из Польши. И это не так, что мы выгоняем всех российских журналистов", - отметил Тшасковский.
"Польша не выгоняла бы никого из страны, если бы не было твердых доказательств против него",- добавил он, отметив, что о них нельзя говорить публично.
Читайте такжеПольша планирует лишить вида на жительство журналиста агентства «Россия сегодня»Как сообщал УНИАН, польское МИД лишило своей аккредитации Свиридова, который работал в Польше журналистом с 2003 года, в конце прошлой недели по заявке ABW. Ни дипломаты, ни сотрудники ABW не комментировали, почему именно журналиста лишили аккредитации.
Польские СМИ писали, что дело может быть связано со шпионским скандалом, в рамках которого ранее в октябре были арестованы двое мужчин и позже появилась информация о планируемом выдворении из страны еще нескольких российских дипломатов.
TVN24 сообщала, что Свиридову в прошлом также не продлило аккредитацию чешское Министерство иностранных дел якобы за подозрение в шпионаже.