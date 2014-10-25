Польша отменила аккредитацию журналиста агентства «Россия сегодня»

Польское министерство иностранных дел в первый раз в современной истории Польши аннулировало аккредитацию для иностранного журналиста - корреспондента агентства "Россия сегодня" Леонида Свиридова, который работал здесь более 10 лет.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь МИД Польши Марчин Войчеховский, который в то же время отказался сообщить о причинах такого решения, и имеет ли это связь со шпионским скандалом, который вспыхнул ранее в октябре.

"Мы не комментируем это", - отметил он.

Ранее на этой неделе польские медиа писали о том, что польский МИД может выдворить из страны нескольких российских дипломатов из-за шпионского скандала, в рамках которого уже задержан работник польского Министерства обороны и еще один мужчина. Gazeta Wyborcza писала, что глава правительства Эва Копач, чтобы не обострять конфликта с Россией решила удалять шпионов из страны без лишней огласки.

Польское TVN24 сообщило, что Свиридов, который впервые получил аккредитацию МИД Польши в 1998 году и работал на постоянной основе с 2003 года, лишили аккредитации в результате заявки агентства внутренней безопасности ABW (аналог CБУ).

Портал тоже написал, что Свиридову в прошлом также отказало в продлении аккредитации Министерство иностранных дел Чехии, и одна из местных газет назвала его шпионом.

Сам Свиридов заявил в эфире телеканала, что работники польского МИД не объяснили ему причину аннулирования аккредитации и заверил, что ему ничего скрывать.

Читайте такжеThe Washington Post: Владимир Путин подписал закон, увеличивающий контроль Кремля над СМИ"Что касается шпионского скандала, то нужно спрашивать спецслужбы, если что-то имеют. Я знаю, что я чист", - сказал он.

Журналист добавил, что эта ситуация стала для него полной неожиданностью.

Свиридов в комментарии УНИАН заявил, что считает абсолютно безосновательным аннулирование его аккредитации польским Министерством иностранных дел, и сказал, что не знает ни одного из двух арестованных в октябре людей, подозреваемых в шпионаже в интересах России.

"Я не имею никакого отношения к шпионской истории. Не знаю ни одного, ни другого, и вообще не знаю, в чем сыр-бор", - сказал он.

Он подтвердил, что МИД Чехии в 2006 году отказалось ему продлевать аккредитацию, но отметил, что позже это решение отменили.

"Это была параллельная аккредитация в другом государстве. Мне сначала ее не продлили, а затем возобновили и продлили", - заявил он, отметив, что работает журналистом в Варшаве непрерывно с июня 2003 года.

Свиридов, который является гражданином России, отметил, что находится в Польше на основании выданного польской властью разрешения на пребывание.

Собеседник агентства не исключил возможности того, что польская власть может также отменить ему и это разрешение. "От каждого государства можно ожидать всего, чего угодно", - сказал он.

Справка УНИАН. Международное агентство "Россия сегодня" было создано указом президента РФ Владимира Путина в декабре 2013 года на базе российского государственного информационного агентства "РИА-Новости". Новое агентство возглавил известный прокремлевский пропагандист Дмитрий Киселев.