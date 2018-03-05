Накрыло 2-метровым слоем снега: сеть взорвало видео, на котором сахалинцы ныряют в сугробы прямо из окна многоэтажки
11:41, 05 марта 2018Мир
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Сахалина накрыло двухметровым слоем снега. Многие жители оказались заблокированы в собственных домах.
Сахалинцы ныряют в снег из окна многоэтажки
В сети набирает популярность видео, на котором жители российского Сахалина, который накануне накрыло двухметровым слоем снега, ныряют в сугробы прямо из окон многоэтажки.
Многие жители оказались заблокированы в собственных домах. В регионе перекрыты междугородние трассы, а на одну из автодорог сошли снежные лавины.
Как сообщал УНИАН, в Херсоне снежный апокалипсис: снега местами намело по шею, горожане передвигаются на лыжах.
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