Накрыло 2-метровым слоем снега: сеть взорвало видео, на котором сахалинцы ныряют в сугробы прямо из окна многоэтажки

Сахалина накрыло двухметровым слоем снега. Многие жители оказались заблокированы в собственных домах.

В сети набирает популярность видео, на котором жители российского Сахалина, который накануне накрыло двухметровым слоем снега, ныряют в сугробы прямо из окон многоэтажки.

Многие жители оказались заблокированы в собственных домах. В регионе перекрыты междугородние трассы, а на одну из автодорог сошли снежные лавины.

Как сообщал УНИАН, в Херсоне снежный апокалипсис: снега местами намело по шею, горожане передвигаются на лыжах.