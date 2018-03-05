Накрыло 2-метровым слоем снега: сеть взорвало видео, на котором сахалинцы ныряют в сугробы прямо из окна многоэтажки

11:41, 05 марта 2018
Мир
1888

Многие жители оказались заблокированы в собственных домах. В регионе перекрыты междугородние трассы, а на одну из автодорог сошли снежные лавины.

Как сообщал УНИАН, в Херсоне снежный апокалипсис: снега местами намело по шею, горожане передвигаются на лыжах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег в России#прыгают в снег из окна