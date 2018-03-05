Атомный авианосец США зашел в порт Вьетнама впервые после войны
10:04, 05 марта 2018Мир
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Первый заход во Вьетнам авианосца США осуществляется по договоренности с высшими руководителями обеих стран.
REUTERS
Эскадра боевых кораблей ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем Carl Vinson вошла во вьетнамский порт Дананг с четырехдневным дружественным визитом.
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Об этом сообщает Time. «Дружественный визит отряда кораблей ВМС США во Вьетнам направлен на дальнейшее укрепление взаимодействия между двумя странами в рамках отношений всеобъемлющего партнерства, что способствует поддержанию мира, стабильности, безопасности, сотрудничества и развития в регионе», — заявила официальный представитель вьетнамского внешнеполитического ведомства Ле Тхи Тху Ханг.
По ее словам, первый заход во Вьетнам авианосца США осуществляется по договоренности с высшими руководителями обеих стран.
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