Эксперт: Путина свергнут, когда в России появится альтернатива нынешнему режиму

Об этом рассказал социолог, руководитель «Левада-Центра», доктор философских наук Лев Гудков в колонке в журнале «Новое Время».

В частности, Гудков отмечает, что россияне уже не видят Путина как национального лидера, скорее, как ловкого и циничного политика, который пренебрегает любым правом и моралью ради достижения своих целей.

«Если бы выборы президента РФ состоялись в ближайшее воскресенье, 49% россиян проголосовали бы за Владимира Путина. Это на 8% меньше, чем показал такой же опрос месяц назад», - говорит эксперт.

Тем не менее, пока, по мнению Гудкова, многие россияне все так же верят пропаганде и тезисам о том, что «Путин возвращает исконно русские земли». Однако продвинутая часть населения уже почувствовала действие санкций и весьма обеспокоена этим обстоятельством.

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«Если судить по данным наших исследований, все больше людей задумываются о последствиях авантюрной силовой политики России», - сказал социолог. И добавил, что пока у Путина не появятся сильные противники и альтернатива существующей власти в РФ, смены политического режима ждать не стоит.

Полную версию колонки Гудкова читайте в свежем номере журнала «Новое Время».