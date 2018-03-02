В НАТО ответили на запугивания Путина новым российским оружием

«Мы не хотим новой холодной войны», - заявил представитель Альянса.

В Организации Североатлантического договора подчеркнули, что заявления президента России Владимира Путина с запугиванием партнеров по Альянсу неприемлемы и непродуктивны.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску.

«Российские заявления, которые угрожают, что Альянс может быть мишенью, являются неприемлемыми и непродуктивными. Как мы неоднократно заявляли, противоракетная оборона Альянса не разработана и не направлена против России. Наша система защищает от баллистических ракет за пределами евроатлантического региона», - заявила она.

Лунгеску подчеркнула, что НАТО является оборонительным союзом, который готов защищать всех членов от любой угрозы. «Мы не хотим новой «холодной войны» или новой гонки вооружений. Все союзники поддерживают соглашения о контроле над вооружениями, которые создают доверие и уверенность на благо всех. Мы продолжаем работать над повышением военной предсказуемости и прозрачности, в том числе, включая Совет НАТО - Россия. Мы также пытаемся модернизировать Венский документ ОБСЕ», - подчеркнула пресс-секретарь НАТО.

Читайте такжеПредставитель Госдепа США "поставила на место" российскую журналистку (видео)Она также отметила, что «в ответ на агрессивные действия России в Украине и ее дальнейшее военное наращивание от Баренцева моря до Средиземноморья НАТО осуществляет двусторонний подход к России: сдерживание и защиту в сочетании с содержательным диалогом».

Как сообщал УНИАН, 1 марта Путин объявил о начале испытаний новых межконтинентальных ракет "Сармат". Президент РФ представил видео испытания ракеты, где моделируется удар в сторону США.

Также он заявил, что, кроме МБР "Сармат", в конце 2017 года состоялся успешный пуск новейшей крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой.

Также Путин заявил о мгновенном ответном ядерном ударе в случае применения ядерного оружия против России или ее союзников.