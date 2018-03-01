В Таиланде отмечают праздник Макха Буча (фоторепортаж)

Празднование проходит по всей стране в буддийских храмах и монастырях.

Красивейший праздник отмечается в Стране Улыбок ежегодно в день полнолуния третьего лунного месяца.

Предание гласит, что в этот день четыре буддийских монаха пришли почтить Будду, и он прочел им проповедь, в которой выразил основные принципы своего учения.

Макха Буча — государственный выходной в Таиланде: все верующие могут посетить храмы для совершения религиозных обрядов утром и принять участие вечером в свечной процессии, которая называется «Виен Тиен». Свечные процессии могут проводиться в любое удобное время — утром или вечером, хотя в Бангкоке они проводятся около 8 часов вечера и возглавляются монахами.

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Празднование проходит по всей стране в буддийских храмах и монастырях. В конце дня в центральном зале Храма Изумрудного Будды в Бангкоке проходит вечерняя молитва. После нее празднично украшенное изображение Будды воздвигается на специальные носилки, а все присутствующие совершают символичный ход вокруг храма трижды по часовой стрелке, держа в руках свечи, благовонные палочки и цветы лотоса.