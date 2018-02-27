Массовое убийство во Флориде: полицейский объяснил, почему не вмешивался в стрельбу

Полицейский через адвоката ответил шерифу и Трампу: во время стрельбы все сделал по инструкции и обвинять его в трусости несправедливо.

Охранник школы во Флориде, которого президент Трамп и местный шериф обвинили в трусости, выступил в защиту своих действий во время стрельбы в школе, жертвами которой стали 17 человек. Когда вооруженный преступник открыл огонь по ученикам, Скот Петерсон находился рядом со школой, но не вошел в здание, услышав выстрелы.

Как передает Би-би-си, адвокат Петерсона Джозеф ДиРуззо утверждает: его подзащитный был уверен, что стрельба ведется снаружи, а не внутри школы. Он следовал инструкциям, прикрывая людей, оказавшихся поблизости, и направляя их в укрытие. "Обвинять Петерсона в трусости просто несправедливо", - говорит ДиРуззо.

Адвокат утверждает, что шериф слишком упростил ситуацию и поторопился с выводами относительно действий Петерсона. По словам Петерсона, сначала ему сообщили о взрывах петард рядом со школой. Только добежав до школы, он понял, что слышит оружейные выстрелы.

Читайте такжеТрамп предложил вооружить школьных учителей, чтоб избежать подобных стрельбе во Флориде случаевНа специальных курсах его инструктировали в случае стрельбы найти укрытие и оценить ситуацию, объяснил адвокат бывшего охранника. Именно это и сделал Петерсон, сообщив о стрельбе в офис шерифа и активировав "Красный код" на территории школы (когда дети должны закрыться в помещениях в школе и не покидать их до разрешения полиции).

Когда на место прибыли полицейские, Петерсон сказал им, что, по его мнению, огонь ведется где-то снаружи, так как по рации ему сообщили о человеке, застреленном на футбольном поле.

"Несомненно, что Петерсон всей душой хотел бы предотвратить гибель этих семнадцати человек, и сейчас он мысленно с семьями погибших", - сказал адвокат ДиРуззо.

"Любые утверждения, что Петерсон повел себя как трус, а его действия в сложившихся обстоятельствах не соответствовали стандартам полицейской службы, явно несправедливы", - утверждает адвокат.

Скот Петерсон на прошлой неделе уволился из охраны школы, после того как его отстранили от службы без сохранения зарплаты. Он входил в штат школы и отвечал за безопасность и предотвращение преступности в школе. В США насчитывается от 14 тысяч до 20 тысяч таких охранников, все они полицейские. Петерсон работал в школе имени Марджори Стоунман Дуглас во Флориде с 2009 года, сообщают местные СМИ.

17 человек погибли во время вооруженного нападения на школу, когда 19-летний бывший ученик школы Николас Круз открыл стрельбу из винтовки 14 февраля. Сейчас он находится под арестом. Известно, что ранее он был исключен из школы за нарушение дисциплины.

Пояснения от Петерсона появились после того, как президент Трамп заявил, что, окажись он там, он ворвался бы в школу, даже не имея оружия.