Украинские летчики продолжат обучение в Королевском колледже ВВС Британии

Делегация Воздушных сил Вооруженных сил Украины посетит авиабазы Королевских ВВС Великобритании в 2018 году для изучения системы летной подготовки.

Начальник Генерального штаба Виктор Муженко и командующий Королевскими Военно-воздушными силами Великобритании сэр Стефан Хилльер обсудили перспективы продолжения подготовки украинских летчиков в Королевском колледже ВВС.

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Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, об этом шла речь на встрече Муженко с командующим Королевских ВВС Великобритании.

"Мы особенно заинтересованы в организации курсов выживания для летного состава в рамках учебно-тренировочной миссии «ORBITAL», - отметил Муженко.

Также в ходе встречи стороны обсудили перспективы подготовки украинских летчиков в Королевском колледже ВВС Великобритании.

"Практика обучения украинских курсантов в наших военных учебных заведениях будет продолжена и в 2018 году", - отметил Хилльер.

Кроме этого, обсуждались вопросы материально-технической и консультационной помощи для оснащения Центра боевого применения авиации Воздушных сил ВСУ и комплексной модернизации отдельных аэродромов.

Стороны отметили важность двустороннего сотрудничества между воздушными силами обеих стран, подтверждением чего будет визит делегации Воздушных Сил ВСУ на авиабазы Королевских ВВС Великобритании в 2018 году для изучения системы летной подготовки.