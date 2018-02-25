Госдеп призвал Россию и Асада немедленно реализовать резолюцию Совбеза ООН

Как известно, во время специального заседания 22 февраля СБ ООН не смог принять проект резолюции по Сирии, которая предусматривает 30-дневное прекращение огня.

Режим президента Сирии Башара Асада и его союзники должны немедленно выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении огня. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

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"США хотят видеть немедленное выполнение резолюции о прекращении огня в Сирии. Режим Асада и его союзники должны прекратить наступление на Восточную Гуту, позволить доставку продовольствия и медикаментов ни в чем не повинным гражданским лицам, которые отчаянно в этом нуждаются", - говорится в сообщении Науэрт в Twitter.

Как известно, во время специального заседания 22 февраля СБ ООН не смог принять проект резолюции по Сирии, которая предусматривает 30-дневное прекращение огня и делает возможной доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирного населения, в частности, из Восточной Гуты.

Принятию документа помешала Россия, которая не согласилась с рядом пунктов проекта резолюции, представленного Швецией и Кувейтом. Как постоянный член СБ ООН Россия может применить право вето к любой резолюции.

На тот момент, по сообщениям сирийских правозащитников, силы Асада и РФ в течении пяти дней бомбили районы восточной Гуты, контролируемые повстанцами, в результате чего погибло более 400 человек, из них около 100 дети.

Как сообщалось, в течении следующих двух дней количество погибших гражданских в результате авиаударов и обстрелов в Восточной Гуте превысило 500 человек, более 100 из них дети.

Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием 30-дневного перемирия в Сирии вечером 24 февраля.