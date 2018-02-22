Гастрономическая сторона Олимпиады: легко ли в Корее найти блюдо из собачатины (видео)
14:50, 22 февраля 2018Мир
555 0
В Корее можно выбрать блюдо любому, в зависимости от предпочтений.
Журналисты провели своеобразную инспекцию заведений питания в Корее.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Возле олимпийского поселка можно приобрести традиционные корейские блюда или же пожарить рыбы или мясо. Единственная проблема - что ни одной вывески на английском языке. Цены не высокие - где-то от 80 гривень.
Читайте такжеСпортсмен из КНДР стал автором курьеза дня на Олимпиаде
А уже в ресторане ценовая политика значительно отличается: обед на двоих обойдется где-то в 2 тысячи грн.
Однако найти собачатину и здесь не удалось. В ресторане говорят, что ее можно заказать только в нескольких специализированных заведениях, однако эта традиция понемногу уходит в прошлое.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018