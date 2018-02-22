Гастрономическая сторона Олимпиады: легко ли в Корее найти блюдо из собачатины (видео)

14:50, 22 февраля 2018
Мир
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Возле олимпийского поселка можно приобрести традиционные корейские блюда или же пожарить рыбы или мясо. Единственная проблема - что ни одной вывески на английском языке. Цены не высокие - где-то от 80 гривень.

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А уже в ресторане ценовая политика значительно отличается: обед на двоих обойдется где-то в 2 тысячи грн.

Однако найти собачатину и здесь не удалось. В ресторане говорят, что ее можно заказать только в нескольких специализированных заведениях, однако эта традиция понемногу уходит в прошлое.

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Теги: #Олимиада 2018