Гастрономическая сторона Олимпиады: легко ли в Корее найти блюдо из собачатины (видео)

В Корее можно выбрать блюдо любому, в зависимости от предпочтений.

Журналисты провели своеобразную инспекцию заведений питания в Корее.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Возле олимпийского поселка можно приобрести традиционные корейские блюда или же пожарить рыбы или мясо. Единственная проблема - что ни одной вывески на английском языке. Цены не высокие - где-то от 80 гривень.

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А уже в ресторане ценовая политика значительно отличается: обед на двоих обойдется где-то в 2 тысячи грн.

Однако найти собачатину и здесь не удалось. В ресторане говорят, что ее можно заказать только в нескольких специализированных заведениях, однако эта традиция понемногу уходит в прошлое.